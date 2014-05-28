Watch Dog: La Ubisoft lancia l'app CtOS per tutti i dispositivi
di Redazione
28/05/2014
La Ubisoft, produttrice della Ubisoft, produttrice dl gioco Watch Dog, ha pubblicato su iOS e Android l’applicazione ctOS che consente a tutti gli utenti di interagire tramite tablet o smartphone nel mondo dei giocatori. Infatti l’attesa di questo fantastico videogames è finalmente terminata, anche se dopo sei mesi di ritardo. L’avventura di questo gioco però è stata progettata anche per essere vissuta al di fuori delle console, infatti è possibile giocarci anche tramite altri dispositivi. Tutto questo infatti è stato possibile grazie all’app inserita dalla Ubisoft nei sistemi operativi di casa Apple e soprattutto in quello del robottino simpatico, ovvero il sistema Android, ormai supportato da diversi smartphone e tablet di ultima generazione. Il download dell’applicazione è gratuito e le offerte sono molteplici, in quanto c’è la possibilità di connettersi in tempo reale con qualunque giocatore in linea, inoltre si può anche controllare qualsiasi dispositivo presente in citta con cui cimentarsi per mantenere fermi gli hacker. Insomma è una vera e propria genialata creata per offrire maggiori esperienze, soprattutto positive a tutti gli utenti che hanno scelto di provare questa nuova versione di gioco, ovvero Watch Dog. È importante dire che si può tenere anche sotto controllo la propria esperienza che si aggiornerà ogni qual volta si effettuerà l’accesso nell’app.
