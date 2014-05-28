Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Watch Dog: La Ubisoft lancia l'app CtOS per tutti i dispositivi

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ctOS Watch Dog La Ubisoft, produttrice della Ubisoft, produttrice dl gioco Watch Dog, ha pubblicato su iOS e Android l’applicazione ctOS che consente a tutti gli utenti di interagire tramite tablet o smartphone nel mondo dei giocatori. Infatti l’attesa di questo fantastico videogames è finalmente terminata, anche se dopo sei mesi di ritardo. L’avventura di questo gioco però è stata progettata anche per essere vissuta al di fuori delle console, infatti è possibile giocarci anche tramite altri dispositivi. Tutto questo infatti è stato possibile grazie all’app inserita dalla Ubisoft nei sistemi operativi di casa Apple e soprattutto in quello del robottino simpatico, ovvero il sistema Android, ormai supportato da diversi smartphone e tablet di ultima generazione. Il download dell’applicazione è gratuito e le offerte sono molteplici, in quanto c’è la possibilità di connettersi in tempo reale con qualunque giocatore in linea, inoltre si può anche controllare qualsiasi dispositivo presente in citta con cui cimentarsi per mantenere fermi gli hacker. Insomma è una vera e propria genialata creata per offrire maggiori esperienze, soprattutto positive a tutti gli utenti che hanno scelto di provare questa nuova versione di gioco, ovvero Watch Dog. È importante dire che si può tenere anche sotto controllo la propria esperienza che si aggiornerà ogni qual volta si effettuerà l’accesso nell’app.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Attacco a Spotify, per gli utenti Android c'è l'aggiornamento

Articolo Successivo

Outlook per Android mette a rischio la privacy degli utenti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019