Attacco a Spotify, per gli utenti Android c'è l'aggiornamento

[caption id="attachment_6939" align="alignnone" width="300"] Spotify su Android[/caption] È stato effettuato un attacco a Spotify, in quanto sono stati rilevati accessi non autorizzati, proprio per questo motivo i possessori di un dispositivo con sistema operativo Android dovranno installare un update. Tutto questo è stato pubblicato sul blog ufficiale, dove l’azienda ha fatto partire le indagini da un solo account anomalo, e dunque per evitare maggiori rischi, ma soprattutto di cedere informazioni private a malintenzionati, è stato deciso di ricorrere subito ai ripari. Intanto l’utente è già stato contattato dall’azienda per risolvere la situazione. Non sono stati sottratti ne password ne dati attualmente ma per evitare che questo accada in futuro, nei prossimi giorni sarà chiesto agli utenti di effettuare nuovamente un login per il servizio di streaming musicale. Per questo motivo dunque tutti gli utenti Android che posseggono Spotify dovranno effettuare nuovamente il login e installare una nuova versione dell’applicazione. L’azienda inoltre consiglia di scaricare quest’ultimo da Google Play Store, Amazon Appstore e quant’altro suggerito dal sito ufficiale dell’applicazione. Dunque ora non resta che risolvere il problema, ma si pensa anche che l’utente colpito avrebbe potuto scaricare un’app insolita che l’ha ricondotto al suo account dello streaming musicale. Onde però evitare drammi, è sempre meglio prevenire eseguendo ciò che è stato chiesto dalla stessa società dell’applicazione.