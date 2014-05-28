Caricamento...

Galaxy Gear attento: arriva l'Ansmart Swatch

28/05/2014

ansmart swatchGli smartwatch e i device smart indossabili sono tra gli acquisti preferiti del 2014. In attesa di comprendere quali saranno le prossime evoluzioni di Samsung (si vocifera della prossima introduzione di un nuovo smartwatch che possa funzionare in autonomia, senza dover "dipendere" da uno smartphone), ecco arrivare i primi, agguerriti, concorrenti. Protagonista del nostro approfondimento di oggi è l'Ansmart Swatch, un "clone" funzionale del Galaxy Gear, in grado di funzionare non solamente con i cellulari Samsung, quanto anche con tutti gli smartphone che fanno girare il sistema operativo Android. L'Ansmart Swatch una display da 1,54 pollici, CPU MediaTek dual-core MTK6572, fotocamera, GPS, wi-fi, radio FM e altre opzioni che potrebbero farlo preferire rispetto al concorrente più noto della compagnia sudcoreana. Così come il Gear, anche l'Ansmart Swatch deve tuttavia essere abbinato a uno smartphone per poter funzionare.
