Modalità ospite per i dispositivi Android finalmente aggiornata

[caption id="attachment_7286" align="alignnone" width="300"] Modalità ospite[/caption] Google finalmente dopo un po’ di tempo ha aggiornato la gestione dei dispositivi Android, inserendo la modalità ospite che è utilissima per accedere ai servizi con l’account di altre persone. Questo servizio è senza dubbio molto utile per chi possiede uno smartphone o un tablet e tra le funzionalità introdotte ci sono il blocco del device, la cancellazione di tutti i file contenuti all’interno e la geolocalizzazione per sapere in caso di smarrimento dove si trova il dispositivo. Con GDA inoltre è possibile accedere anche al dispositivo tramite il desktop del proprio computer o semplicemente digitando l’indirizzo di Google nel broswer. Finalmente dopo questo aggiornamento con la modalità ospite si è cercato di dare la possibilità a tutti quelli che non hanno la possibilità di accedere dal proprio dispositivo Android, di collegarsi e di controllare e di usufruire del servizio, essendo ospiti da altri dispositivi. Dunque una trovata interessante che introduce anche la correzione di molti bug e le prestazioni inoltre, sono state migliorate. Utilizzare queste funzionalità è molto semplice, basta cliccare sul menu a tendina una volta effettuato l’accesso nell’app, e nell’angolo in alto a sinistra ci sono le informazioni riguardo all’indirizzo associato. Da qui bisogna digitare sulla voce ospite e iniziare ad usufruire del servizio.