LG G3 e Samsung Galaxy S5 a confronto
di Redazione
31/05/2014
Come si fa da tempo mettiamo il nuovo LG G3 e Samsung Galaxy S5 a confronto. Per l'ultimo paio di anni, LG è stata vista come una società in grado di fornire una esperienza di hardware decente, ma manca notevolmente il software. I cellulari di LG non sono generalmente i migliori, ma fanno un buon lavoro rendendoli comunque grandi nel mondo della tecnologia. Samsung, d'altra parte, ha trascorso gli ultimi due anni molto bene e soprattutto sviluppando molte caratteristiche hardware e software all'interno dei propri dispositivi possibili. Sia LG che Samsung hanno rilasciato nuovi telefoni quest'anno, visivamente il G3 e il Galaxy S5 non potrebbero essere più diversi. Samsung è l'ultima grande azienda produttrice Android contare su un pulsante fisico e sulla parte anteriore del telefono così come tasto sui lati per, mentre LG ha fatto tutto il possibile per rendere la parte anteriore dei suoi telefoni quasi interamente unica, mentre si trova il bilanciere del volume e il pulsante di accensione sul retro del telefono. Optare per involucro di plastica, anche se il design di Samsung quest'anno è più piatto, con dettagli che diventano chiari quando li si guardano da vicino, mentre per LG si opta per un look metallico finto che probabilmente il team di progettazione a HTC ha prestato alla società. Entrambi i telefoni sono enormi , ma il display del LG 5.5 pollici sta a sentire notevolmente più grande schermo 5.1 pollici sul S5. Dunque le differenze tra LG G3 e Samsung Galaxy S5 sono notevoli.
