Aggiornamento Android 4.4.2 Kitkat per chi non avrà la versione 4.3

Una delle news più interessanti per gli amanti della tecnologia è senza dubbio quella che riguarda l'aggiornamento Android 4.4.2 KitKat. Infatti non tutti hanno potuto ricevere l'Android 4.4.3 sui propri dispositivi e per questo la società Lg ha deciso di lavorare a lungo per offrire una nuova versione migliore del sistema operativo precedente, magari con un aggiornamento che corregga i bug e che migliori l'esperienza degli utenti. Per quello che riguarda la tempistica si parla di alcune settimane mentre per l'aggiornamento per il G pro lite bisognerà aspettare la fine del secondo quadrimestre, per poi vedere un dispositivo completamente aggiornato con l'eliminazione di bug e la durata della batteria aumentata e soprattutto aggiornata anche la parte KnockCode per la riattivazione del display con doppio tocco sullo schermo del cellulare. Android 4.4.2 KitKat dunque aiuterà coloro che non hanno potuto ricevere il nuovo aggiornamento sul proprio dispositivo, dunque consentirà finalmente di poter usufruire di servizi come se si avesse l'ultima versione del sistema operativo. Non si sa ancora quando sarà ufficialmente introdotto nello store e quando raggiungerà tutti gli utenti e dunque bisogna attendere. Nel momento in cui sarà disponibile arriverà una notifica negli aggiornamenti oppure sarà possibile nello store Google gratuitamente.