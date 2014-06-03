Clash of Clan, un gioco strategico disponibile su dispositivi Android

[caption id="attachment_7331" align="alignnone" width="300"] Clash of Clan[/caption] Clash of Clan è un gioco disponibile sul Google Play Store, dunque per tutti i dispositivi che hanno come sistema operativo Android. Questa applicazione è molto interessante poiché si tratta di un gioco che narra di alcune guerre tra i clan, ovvero gruppi di villaggi che si alleano contro altri gruppi e che dunque conducono poi delle vere e proprie battaglie. Qui bisogna costruire un bel villaggio, addestrare le truppe e soprattutto è possibile affrontare milioni di giocatori in qualsiasi momento, anche senza partecipare alle guerre tra i clan. Infatti questa funzionalità è stata inserita da poco in quanto in precedenza erano i singoli giocatori a sfidarsi, cercando di creare armate con i giusti combattenti, ma soprattutto villaggi in grado di resistere agli attacchi degli altri avversari. Questo gioco è completamente gratuito e si può trovare all’interno dello store di tutti i dispositivi con tutti i sistemi operativi, quindi nel nostro caso anche per gli Android. Importante è ricordare che alcuni elementi di gioco sono disponibili solo tramite acquisti e che l’app è disponibile solo ed esclusivamente per utenti che hanno almeno 13 anni. Clash of Clan è uno dei migliori giochi in circolazione, che sta spopolando soprattutto nel mondo dei più giovani, dunque non resta che scaricare l’app e iniziare a divertirsi.