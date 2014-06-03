Shazam consente molteplici funzionalità per gli utenti

[caption id="attachment_7334" align="alignnone" width="300"] Shazam[/caption] Shazam su Android è un’applicazione che consente di scoprire il titolo di una canzone che non si conosce. Tutto questo tramite acquisizione del suono tramite dispositivo cellulare. L’app è disponibile sul Google Play Store per tutti i dispositivi che possiedono Android come sistema operativo, e in pochi secondi è possibile dunque venire a conoscenza di un titolo di una canzone che da tempo si cercava. Inoltre si può anche scoprire musica grazie alle anteprime e acquistare le canzoni tramite Amazon o Google Play, si può cantare in tempo reale leggendo i testi e tanto altro ancora. Inoltre si può condividere le proprie scoperte su tutti i social network e guardare i video in streaming su You Tube, connettersi a delle Rdio per poi creare le play list delle proprie canzoni. Altre funzionalità importanti possono essere scoperte sul sito ufficiale di Shazam, dove ci saranno gli aggiornamenti e si potrà scoprire anche cosa pubblicano gli amici, approfondimenti sulle classifiche e soprattutto le tendenze che riguardano la musica del momento. È possibile infine poter addirittura acquistare i biglietti per i concerti di tutti gli artisti che vengono scoperti sull’applicazione. Il servizio è totalmente gratuito e illimitato, ma se si vuole evitare di avere messaggi pubblicitari o altro si può anche passare alla versione a pagamento Encore.