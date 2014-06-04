Possibile a breve un restyling del logo Android

[caption id="attachment_7343" align="alignnone" width="300"] Logo Android[/caption] Da anni ormai il logo Android è il piccolo e simpatico robot verde che sorride, ma probabilmente sta per cambiare tutto, poiché si pensa ad una nuova immagine con un font rotondo e meno robotico rispetto a quello che si utilizza attualmente. Per oltre 5 anni il robot ha accompagnato Android e ora invece potrebbe cambiare tutto grazie ad un restyling; a svelare il tutto è stato il filmato dello Smartwatch LG Watch che è comparso sul web negli ultimi giorni, dove è stato mostrato nella prima parte una nuova animazione che caratterizza i 4 colori dell’avvio di Android, ovvero il giallo, il blu, il verde e il rosso. Mentre al termine di quest’ultimo c’è una scritta Android tutta in minuscolo con un font nettamente differente rispetto a quello utilizzato fino ad oggi. Da Google però non è arrivato nessun comunicato ne nessun commento in merito, quindi le conferme si potranno avere solo ed esclusivamente in occasione dell’I/O 2014 che si verificherà a fine mese. Non si sa quindi se il logo Android sarà modificato, oppure se si tratta di un semplice video promozionale di un dispositivo al quale però non è stata fatta attenzione ai particolari relativi al logo del sistema operativo. La cosa se così fosse è abbastanza grave ma per sapere di più non resta che attendere i comunicati ufficiali della società stessa.