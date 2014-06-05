Android KitKat sempre più utilizzato dagli utenti

[caption id="attachment_6673" align="alignnone" width="300"] Android KitKat[/caption] Google ha pubblicato finalmente le statistiche sulla frammentazione Android KitKat, che continua a crescere in modo vertiginoso. I risultati sono stati ottenuti visualizzando e analizzando l’insieme dei dispositivi che si sono connessi alla piattaforma del Play Store, tramite ovviamente l’applicazione ufficiale. Il periodo è di sette giorni e si è concluso proprio ieri. Il sistema operativo Android KitKat 4.4 è la versione più recente, e in un mese è passato dall’8,5 % ad un 13,6 %, dunque dei netti miglioramenti che stanno a significare che l’acquisto dei dispositivi è in aumento. Inoltre c’è anche il precedente Jelly Bean che resta comunque quello che ha maggiori evoluzioni, poi c’è anche l’Ice Cream Sandwich, Gingerbread, Froyo e Honeycomb. L’Android KitKat in realtà è in fase di rollout poiché i dispositivi Nexus stanno per arrivare e anche i tablet marchiato Google, quindi l’evoluzione sarà senza dubbio interessante e molti utenti non vedranno l’ora di acquistarli per scoprire le nuove caratteristiche. Dunque non resta che scaricare gli aggiornamenti e continuare ad utilizzare i propri dispositivi con il sistema operativo più adatto e soprattutto, cercando di sfruttare al meglio tutte le potenzialità per avere maggiori esperienze positive nel campo degli smartphone e non solo, ma anche altri dispositivi tecnologici.