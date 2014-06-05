You Tube e Hangouts, disponibile l'aggiornamento su Android

[caption id="attachment_7349" align="alignnone" width="300"] You Tube e Hangouts[/caption] Google ha finalmente fatto aggiornare delle applicazioni per Android come ad esempio You Tube e Hangouts. Le novità sono state introdotte con il passaggio alla versione 5.7, che già sta facendo il giro degli utenti, ma per chi ancora non è arrivato, si può sempre fare in modo di cercare e scaricare il file APK messo a disposizione dalla redazione del sito Android Police. Una delle novità più importanti è senza dubbio quella che riguarda la scelta della qualità del video da riprodurre in streaming, per farlo basta semplicemente sfiorare lo schermo sull’icona delle impostazioni dove ci sarà la scelta in HQ o in HD. L’utente inoltre avrà la possibilità di cambiare la risoluzione del video oppure di scegliere quella automatica cliccando il tasto Auto, che regola tutto in modo semplice e in modo tale da non rovinare la trasmissione dei dati, ovviamente tutto questo per l’aggiornamento di You Tube. L’aggiornamento di Hangouts invece raggiunge la versione 2.1 che introduce cosi una lista per gestire i blocchi degli SMS inviati, elenco di contatti nascosti, impostare le notifiche in modo personalizzato, la possibilità di introdurre un pulsante per il layout della tastiera e la trasformazione del tasto “Invia Hangoust” in “Invia al gruppo”. Dunque finalmente sono disponibili gli aggiornamenti di You Tube e Hangoust.