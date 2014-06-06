Android Wear svelate le caratteristiche, si attende per il prezzo

[caption id="attachment_6948" align="alignnone" width="300"] Android Wear[/caption] Finalmente è possibile avere un’anteprima del dispositivo indossabile chiamato anche Android Wear. Una grande parte della conferenza di Google ogni anno è dedicato alla mostra dei prossimi grandi progetti che ci sono con la piattaforma Android, e quest'anno si parla soprattutto di dispositivi indossabili. Sia l'LG G Watch che il Moto 360 sembrano incredibilmente promettenti, c'è anche una possibilità di vedere il nuovo logo di Android. Quest’ultimo diventerà probabilmente il nuovo marchio ufficiale per tutti i tipi di dispositivi Android, anche se non c’è nulla di certo. Fortunatamente, il team di Android ha dato una quantità di informazioni utilissime per iniziare a conoscere i loro progetti che a breve saranno sul mercato. Il Moto 360 sarà tecnicamente differente in quanto potrà visualizzare meno informazioni data la grandezza del display, che solitamente implica che il contenuto appare solo leggermente più piccolo rispetto all’orologio LG G. Non si sa ancora nulla sui prezzi che saranno immessi sul mercato ne tantomeno quando avverrà questo momento, però intanto con queste piccole caratteristiche si può già iniziare ad avere un’idea, soprattutto di quale Android Wear indossare. Questi nuovi tipi di dispositivi sicuramente saranno rivoluzionari e tenderanno a cambiare il mondo della tecnologia ma anche quello degli accessori indossabili.