Google presenta Tango, il tablet del futuro

[caption id="attachment_7359" align="alignnone" width="300"] Tango[/caption] Le tecnologie e i Progetti di Google sono stati rivelati finalmente. Il dispositivo di sviluppo è Tango, un tablet da 7 pollici basato su processore Nvidia Tegra K1. Il nuovo tablet ATAP è ancora un dispositivo di sviluppo, il che significa che non si può semplicemente ordinarne uno da Amazon, almeno attualmente. In aggiunta a ciò c’è il nuovissimo Tegra K1, il tablet ha 4GB di RAM, 128GB di archiviazione , 4G LTE e una fotocamera 4MP accanto a sensori di profondità / movimento. Google ha scelto il K1 perché utilizza una robusta struttura del desktop GPU, che aiuterà gli sviluppatori 3D. Google ha anche dichiarato che il dispositivo disporrà di Android KitKat senza specificare il numero di versione. Tango è visto come la prima incursione nel futuro dei dispositivi di localizzazione anche se questa tecnologia è probabilmente destinata a tutti i dispositivi. Il prezzo si aggira intorno ai 1.024 dollari , ma nessuno ha mai detto che in futuro potrebbe esser messo sul mercato ad un prezzo nettamente inferiore. Dunque Google ha dimostrato di essere sempre al lavoro soprattutto per migliorare non solo i sistemi operativi, ma anche i dispositivi che gli utenti possono decidere di acquistare per il proprio lavoro o per il semplice divertimento.