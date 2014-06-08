Polarois Office, l'app che organizza i dispositivi Android

[caption id="attachment_7389" align="alignnone" width="300"] Polarois Office[/caption] Tra le tante applicazioni per Android c'è Polarois Office per tutti i tipi di documenti, presentazioni in Power Point e file in PDF. I file inoltre possono essere salvati automaticamente nelle proprie cartelle utente e si può anche scrivere o leggere dei file mentre si stanno compiendo altre operazioni sul cloud. Quest'applicazione inoltre è gratuita e riesce ad ottimizzare il funzionamento di tutti gli smartphone o tablet che possiedono sistema operativo Android. Con questa applicazione dunque si può creare ed editare dei file Word, Powerpoint ed Excel, si possono salvare automaticamente i documenti, si possono condividere i file, revisionare i documenti scaricati e passarli sul cloud automaticamente, aprire e visualizzare i file PDF e HWP. Inoltre si può collegare la propria email all'app, scaricare ed editare i file da altri servizi cloud come ad esempio Drop Box, Google Drive, One Drive, UCloud e tantissimi altri. Inoltre la fotocamera può esser utilizzata per catturare e per aggiungere immagini e documenti da inserire all'interno di clip video. Il servizio infine è veloce e conveniente e supporta tantissimi formati ed è proprio per questo che consigliamo di scaricare l'applicazione Polarois Office sul proprio dispositivo per poterlo poi organizzare al meglio, ma anche per iniziare a scaricare tutti i file più utili.