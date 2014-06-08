Doodle Jump il gioco del momento, disponibile per Android

[caption id="attachment_7392" align="alignnone" width="240"] Doodle Jump[/caption] Doodle Jump è uno dei giochi più scaricati del momento su dispositivi Android ed ora è finalmente gratis ed ottimizzato dagli sviluppatori e dai creatori della versione originale. Il gioco è completamente utilizzabile tramite dispositivi touch, e sembra essere proprio uno dei migliori giochi creati per i dispositivi mobili fino ad oggi in quanto grazie ai sensori del movimento si può anche agitare lo smartphone o il tablet per spostare verso destra e sinistra il personaggio. La grafica è in stile carta millimetrata e un piccolo alieno cerca di saltare più in alto possibile per poi combattere anche contro dei piccoli nemici, e per farlo basta semplicemente cliccare il dispositivo sullo schermo. Inoltre si può raccogliere anche un jet pack, bisogna evitare i buchi neri e tanantissimo altro ancora. I punti chiave di Doodle Jump sono i moltissimi mondi fantastici da scoprire, i power up da raccogliere, le piattaforme su cui saltare ed in più si possono scalare le classifiche mondiali del gioco. Quindi questo piccolo giochino può creare dipendenza in quanto è sempre divertente, ed è importantissimo non esagerare nell'arco della giornata, soprattutto mentre si svolgono altre attività tipo la guida o situazioni di lavoro. Non resta quindi che scaricare questo gioco e iniziare a divertirsi per sfidare anche i più bravi del mondo.