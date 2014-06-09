Google Now aggiornato per i Mondiali di calcio Brasile 2014

[caption id="attachment_7402" align="alignnone" width="300"] Google Now[/caption] I Mondiali Brasile 2014 possono essere seguiti finalmente anche con Google Now, che permette di essere sempre aggiornati su tutte le nazionali che prenderanno parte alla competizione calcistica. Dopo le tantissime novità l’assistente telefonico ha avuto la possibilità di inserire una funzione importante in vista dei Mondiali di calcio Brasile 2014. Il funzionamento è lo stesso valido anche per gli altri campionati come ad esempio la Serie A italiana o tantissimo altro ancora. La procedura è semplice, basta aggiungere l’Italia tra i preferiti dell’app e scorrere fino in basso per cliccare sull’icona a forma di bacchetta per poi proseguire con le diverse funzioni e opzioni. Sarà dunque possibile ricevere tutte le notifiche riguardo alla propria squadra del cuore e in più Google Now è anche in grado di rispondere alla domanda: “Quando gioca l’Italia?”, tutto tramite comandi vocali ovviamente. Un’altra funzionalità importante è senza dubbio quella che riguarda la possibilità di ricordare dove è stata parcheggiata l’automobile. Nella schermata infatti sarà possibile visualizzare le indicazioni precise. Non resta quindi che scaricare il tutto e rendere il proprio dispositivo Android sempre aggiornato sulle partite dei Mondiali di calcio 2014 che sicuramente regaleranno tantissime emozioni agli appassionati di sport e a questo punto anche tecnologia.