Samsung Gear 2 sostituisce il sistema Android con Tizen

Samsung Gear 2 è uno smart watch a touch screen da 1,6 pollici, OS Tizen, certificazione IP67 e fotocamera da 2 megapixel. Questo nuovo tipo di dispositivi sta crescendo in tutto il mondo, consentendo cosi a tutti gli accessori tra qui proprio gli orologi, di trasformarsi in veri e propri apparecchi tecnologici, utilissimi per la vita di tutti i giorni, specialmente di chi lavora continuamente. Lo smart watch della società sud coreana è stato presentato all'ultimo Mobile World Congress di Barcellona e sembra aver avuto già molto successo. La linea si divide in due modelli, il Gear 2 e il Gear 2 Neo, la differenza è esclusivamente dettata dalla presenza di una fotocamera e di alcuni corpi metallici che sono assenti nel Neo. Un'altra caratteristica è senza dubbio l'abbandono di Android per l'ingresso di Tizen, sistema operativo basato su Linux e ottimizzato per dispositivi mobili. Dunque si è riusciti a cambiare anche il livello del software di questi dispositivi che sicuramente saranno graditi fagli utenti esperti in materia. Non resta dunque che attendere la messa sul mercato dei dispositivi Samsung Gear 2 con tecnologia Tizen, per iniziare a usufruire di determinate funzionalità interessantissime per un prodotto indossabile della linea wear di Samsung.