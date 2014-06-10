Caricamento...

Fotocamera light - field Android, disponibile dopo l'estate

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2014

[caption id="attachment_7411" align="alignnone" width="300"]Fotocamera light – field Android Fotocamera light – field Android[/caption] Lytro nel prossimo trimestre rilascerà una nuova fotocamera light – field Android. Si sono avute molte indiscrezioni a riguardo, ma ad oggi si potrebbe avere una certezza che riguarda questo prodotto, proprio grazie alle case produttrici. In precedenza la Lytro ha introdotto una fotocamera punta e scatta e illum, dedicate appositamente ai professionisti della fotografia con Zoom ottico di 8x e con ampio display LCD. Inoltre la caratteristica più importante è senza dubbio quella di poter agire dopo aver scattato una foto, modificando anche la prospettiva della messa a fuoco, aumentando così la creatività degli appassionati e degli esperti di fotografia. Inoltre c’è la possibilità di catturare le immagini in modo più veloce rispetto alle altre fotocamere. Il sistema operativo utilizzato è quello Android e si può notare che altre case produttrici hanno cercato di imitare Lytro lanciando alcuni smartphone che svolgono più o meno la stessa funzione. La vendita potrebbe iniziare subito dopo l’estate ma non si hanno ancora delle certezze , dunque per avere finalmente una fotocamera light - field Android bisogna attendere ancora un po’. L’attesa si sa aumenta il desiderio e quindi una volta acquistata si potrà finalmente usufruire delle fantastiche funzionalità, ovviamente sui dispositivi che posseggono il sistema operativo Android.

