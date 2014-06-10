La Samsung prepara una nuova linea di Tablet pieghevoli

[caption id="attachment_7408" align="alignnone" width="300"] Tablet pieghevoli[/caption] La Samsung prepara una nuova linea, ovvero quella dei primi Tablet pieghevoli. Questo nuovo progetto potrebbe essere lanciato già nei prossimi mesi, e avrà la funzionalità di trasformarsi anche in uno smartphone una volta piegato. La società sud coreana potrebbe essere la prima azienda ad inserire sul mercato un tablet del genere, che una volta messo sul mercato avrà delle caratteristiche uniche da scoprire. Secondo alcune indiscrezioni si è riusciti ad arrivare ad alcune notizie tra cui la possibilità di avere uno schermo OLED da 8 o 9 pollici con risoluzione in Full HD, che potrà essere piegato 2 volte per trasformarsi poi in smartphone. La Samsung intanto sta iniziando a progettare e a testare i primi prototipi e se tutto andrà come previsto il debutto potrà avvenire già nei primi mesi del 2015. Essendo un dispositivo nuovo e che dunque entrerà a far parte delle innovazioni, non si riesce ancora a scoprire l’importo del prezzo ma sicuramente a breve potranno trapelare altre importantissime informazioni. L’idea è quella di avere una trasformazione utile grazie a questi Tablet pieghevoli che saranno sicuramente dotati anche di nuovissime applicazioni che saranno costruite appositamente su misura del dispositivo. Non resta quindi che attendere altre novità e l’entrata sul mercato.