Rivelate immagini e caratteristiche del Samsung Galaxy Tab S 10.5

La società sud coreana ha mostrato finalmente le immagini ufficiali del Samsung Galaxy Tab S 10.5, un tablet da 10,5 pollici con display Super AMOLED. Questo dispositivo è visto come una valida alternativa all'iPad Air della Apple, e sarà in vendita a partire da luglio al prezzo di 500 dollari nella versione Wi Fi. Mentre il modello 3G o 4G LITE sarà disponibile verso la fine dell'anno. Le dimensioni del tablet sono abbastanza grandi e il design è il classico della linea Samsung Galaxy S5 dal quale prende anche l'interfaccia utente TouchWiz che è accompagnato dal sistema operativo Android 4.4.2 KitKat. È inoltre dotato di lettore di impronte digitali e proprio per questo motivo sembra essere uno dei dispositivi ideali per l'intrattenimento in mobilità ma anche per il settore enterprise, soprattutto se connesso alla sua tastiera Bluetooth, che lo va a trasformare in un bellissimo "quasi" pc, proprio come quelli della Microsoft. Il Samsung Galaxy Tab S 10.5 è dotato infine di un flash LED, una fotocamera frontale di 2,1 megapixel, fotocamera posteriore con sensore da 8 megapixel, memoria di 3 GB di Ram e 16/ 32 GB di storage ed infine c'è la possibilità di inserire una micro SD grazie alla presenza dello slot apposito. Altra caratteristica importante è il processore Exynos 5 Octa da 2,3 GHz.