Samsung Galaxy Tab S 8.4, il piccolo gioiello della casa sud coreana

Samsung Galaxy Tab S 8.4 Altro dispositivo di cui sono uscite le immagini è il Samsung Galaxy Tab S 8.4, un tablet più piccolo della nuova gamma Android che entrerà nel mercato a luglio. La versione Wi Fi sarà la prima a varcare la soglia dei mercati, mentre quella del 3G e del 4G LITE sarà disponibile a fine anno. Il dispositivo possiede uno schermo da 8,4 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel che risulta essere una valida alternativa all'iPad Air Mini. La tecnologia è Super AMOLED, avendo così delle immagini molto più dettagliate e nitide, 100 volte superiore quindi alla tecnologia LCD. L'estetica è molto simile a quella dello smartphone Galaxy S5, possiede inoltre un sistema operativo Android 4.4.2 KitKat personalizzato con interfaccia TouchWiz. Il processore è Exynos 5 Octa da 2,3 GHz, 3 GB di RAM espandibile a 16/ 32 di storage, è possibile inserire le micro SD grazie allo slot apposito ed inoltre è dotato di flash LED e di fotocamera posteriore di 8 megapixel con sensore mentre quella anteriore è dotata di 2,1 megapixel. La batteria è invece da 4900 mAh e dovrebbe avere 10 ore di autonomia, almeno secondo la casa produttrice sud coreana. Dunque il Samsung Galaxy Tab S 8.4 è un piccolo nuovo gioiello.