Google lancia un segnale, potrebbe arrivare Android 5

Tante sono le notizie in merito agli aggiornamenti del sistema operativo dal robottino verde e simpatico e ad oggi sembra proprio che si passi ad Android 5, anche se in via ufficiosa. Il primo indizio arriva dalla stessa Google che ha condiviso uno screenshot proprio sul blog ufficiale, per spiegare a tutti gli utenti in che modo possono restare aggiornati sui mondiali di calcio grazie alle nuove tecnologie messe a disposizione. Una delle innovazioni più interessanti è senza dubbio quella dell'angolo in alto a destra dove si legge chiaramente l'orario. Si è sempre parlato di tanti aggiornamenti, addirittura ad una versione 4.5 ma probabilmente ci sarà un vero e proprio release che permetterà l'evoluzione da un semplice Android 4 ad un Android 5. Inoltre non è da escludere che Google possa nuovamente entrare in partnership con una società alimentare, come fatto già in precedenza con la Nestlè per la versione KitKat. Uno degli sponsor più quotato potrebbe essere proprio Lemonhead, produttore di caramelle al limone. Dunque per avere maggiori informazioni, non resta altro che attendere l'evento I/ O 2014 che si terrà a fine mese, dove probabilmente potrebbero essere svelati dei piccoli dettagli riguardo a questi tanto attesi aggiornamenti di sistema.