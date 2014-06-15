Samsung Galaxy Note 4, il nuovo dispositivo presentato all'IFA 2014

[caption id="attachment_7469" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] La società sud coreana ultimamente si è data molto da fare e ha deciso di presentare all’IFA 2014 di settembre un nuovo dispositivo curvo e flessibile, il suo nome è Samsung Galaxy Note 4. Un altro dispositivo accompagnerà quest’ultimo alla presentazione anche se comunque sarà dotato di uno schermo tradizionale. Tutto questo è stato annunciato dalla stessa società che vuole offrire continue nuove esperienze agli utenti che decidono di affidarsi alla tecnologia Android. I due modelli pare però che non siano disponibili in tutti i mercati, ma la variante con il disoplay classico sarà distribuito a livello internazionale. La limitata disponibilità riguarderà infine solo il Samsung Galaxy Note 4, esso sarà caratterizzato da un nuovo form factor e possiederà un display da 5,7 pollici con risoluzione QHD, di un processore Qualcomm Snapdragon 805 o di un Exynos 5433 di nuova generazione, di una fotocamera con sensore da 16 megapixel ed infine da un modulo Sony Exmor di altissima qualità. Altra caratteristica fondamentale potrebbe essere quella del riconoscimento delle impronte digitali, ma anche l’impermeabilità del dispositivo. Non resta dunque che attendere la prossima presentazione della Samsung a questo evento per poter poi finalmente avere certezze riguardo a questi fantastici nuovi dispositivi tecnologici, che sicuramente saranno graditi dagli utenti.