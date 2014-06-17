Google Glass, presentati i partner della società

[caption id="attachment_7132" align="alignnone" width="300"] Google Glass[/caption] Google Glass sono un dispositivo che sicuramente rivoluzionerà il futuro e proprio per questa ragione la società ha deciso di annunciare i primi partner che sono già a lavoro. In realtà sfrutteranno in ambito professionale questi dispositivi grazie alle componenti integrate che consentono non solo di utilizzarli in qualsiasi campo, ma anche di far emergere il lato business di questi occhiali tecnlologici. Le parole degli sviluppatori confessano che sono molto impegnati alla creazione di Glassware, capaci di aiutare molte aziende soprattutto per raggiungere i loro obiettivi lavorativi. Tutti i programmatori sono dunque felici di poter annunciare i primi partner del programma che appartiene a questi dispositivi, e si vogliono congratulare appunto con Augmedix, Wearable Intelligence, CrowdOptic e APX. Quest'ultimo partner ha realizzato lo Skylight, un software che consente di accedere ad informazioni aziendali, Augmedix invece consentirà ai medici di consultare e aggiornare le cartelle dei pazienti son la fotocamera, Crowd Opptic fornirà la piattaforma per lo streaming di particolari eventi, Guigi Go invece porterà le funzionalità degli occhiali in ambito museale e poi c'è Wearable Intelligence che semplifica la comunicazione tra le diverse aziende. Non resta dunque che utilizzare i Google Glass per l'attività che ci è più comoda per poterla svolgere nel migliore dei modi.