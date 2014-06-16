Android KitKat 4.4.3, molti i problemi per i Nexus

[caption id="attachment_2087" align="alignnone" width="300"] Android KitKat 4.4.3 Nexus[/caption] Android KitKat 4.4.3 sembra che non abbia fatta una buona riuscita sui Nexus, in quanto si stanno moltiplicano le lamentele degli utenti nell'ultimo periodo. I modelli interessati all'aggiornamento di questo sistema operativo sono il Nexus 4 e il Nexus 5 oltre ovviamente ai tablet Neus 10 e Nexus 7. Sono sempre più gli aggiornamenti effettuati dagli utenti ma anche le lamentele di questi ultimi che sono associate al nuovo funzionamento del sistema operativo, ci sono infatti molti bug riscontrati come ad esempio i malfunzionamenti che riguardano la linea Wi Fi oppure gli improvvisi riavvii, la scarsità dell'abilità del dispositivo ad eseguire determinate applicazioni e addirittura problemi con la nuova applicazione bigG, che è appena stata inserita sui dispositivi. Oltre ai problemi sopra elencati ci sono anche:problemi con le notifiche, scarsa durata della batteria, errori vari nello store Google Play, problemi con Exchange ActiveSync, bug con molte altre applicazioni Android ed infine anche rallentamenti. Google però non ha ancora rilasciato nessun comunicato a riguardo, quindi non si sa con precisione se le lamentele sono giunte al destinatario, oppure se si sta cercando di temporeggiare per trovare una velocissima soluzione, anche se questo sembra essere difficile. Dunque per sapere di più riguardo ai problemi di Android KitKat 4.4.3 su Nexus non resta che attendere dei comunicati della società.