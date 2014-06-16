Galaxy Note 4, quasi confermato il display da 5,7 pollici

[caption id="attachment_7469" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] Anche se mancano ancora tre mesi al lancio ufficiale sul mercato italiani, i fan del phablet made in Samsung non sembrano darsi pace, e si rincorrono le indiscrezioni sulle nuove specifiche tecniche della nuova frontiera degli smartphone dalle grandi dimensioni. La notizia del giorno è certamente quella relativa al display, pressochè confermato ufficiosamente in seguito alla comparsa di un particolare documento di spedizione apparso in India, che identifica un nuovo smartphone Samsung dal nome in codice SM-N910A con display da 5,7 pollici. Considerato che che gli indicati per tale ampiezza di display scarseggiano, e che il Galaxy Note 3 fu contraddistinto dal nome in codice SM-N900, ne deriva che che gli indizi in favore del Note 4 nelle ultime ore si sono moltiplicati. In ogni caso, vi sono altre indiscrezioni che parlano di una nuova strategia di Samsung che - come Apple dovrebbe fare nei confronti dell'iPhone 4 - potrebbe scegliere di applicare due diverse dimensioni. La risoluzione dello schermo dovrebbe essere pari a 2560 x 1440 pixel, la stessa che si trova sull'LG G3.