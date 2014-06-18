Arriva una denuncia contro Android per favoreggiamento
È arrivata una denuncia contro Android poiché si pensa che stia favorendo un marketplace per le applicazioni con il Google Play Store. Tutto questo è stato creato per causa di alcuni problemi con la normativa antitrust che arriverà per Google, anche se non ci sono delle conferme ma solo delle voci che derivano dal Wall Street Journal. La firma della denuncia deriva da Aptoide, con sede a Lisbona, che è il maggior store indipendente della catena del sistema operativo Android. Secondo le accuse la società di Google avrebbe utilizzato degli atteggiamenti che avrebbero potuto favoreggiare il marketplace tra Android e Google Play Store acquistando così una grossa fetta di utenti che permettono una grossa salita dei guadagni annuali. La Commissione Europea però non conferma e Google evita di commentare la vicenda anche perché senza le carte ufficiali sarebbe inutile fare delle confessioni o spendere parole, mentre Aptoide continua ad affermare che la denuncia contro Android è stata fatta e che il gruppo cercherà di affrontare la situazione per uscirne vincente. Non sono ancora stati inviati dei controlli per procedimento di indagine ma sicuramente in futuro potrebbero arrivare, quindi non resta che attendere le prossime notizie sperando che la situazione si possa risolvere nel migliore dei modi.
