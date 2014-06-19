Nella nuova release Android ART prenderà il posto di Davilk

[caption id="attachment_7509" align="alignnone" width="300"] ART[/caption] Lo sviluppatore di Google tramite sito ufficiale, ha voluto annunciare che nella prossima release Android, non ci sarà probabilmente Davilk, che sarà sostituito completamente da ART. Inoltre lo sviluppatore ha anche rilasciato alcune considerazioni dichiarando che l’app che verrà sostituita non permette l’avvio delle app in modo veloce e fluido così come può farlo quella nuova. C’erano dunque troppi difetti che andavano sistemati e quindi si è arrivati ad un punto dov’è stato necessario sostituire completamente l’applicazione lasciando spazio ad altre migliori. Art sarà quindi presente nella prossima release Android e verrà ufficializzato come Runtime principale, e già nel prossimo Google I/ O potrebbe avvenire una presentazione. Molti si chiedono se Davilk morirà realmente e soprattutto se si avrà la possibilità di poterlo ottimizzare per evitarne l’addio, ma sicuramente è un compito che deve eseguire la casa Android e secondo quest’ultima, non ci sarebbe bisogno di effettuare modifiche in quanto la nuova app potrà tranquillamente sostituire, anche in modo migliore quella precedente. Dunque non resta che attendere il prossimo evento per riuscire a comprendere il reale destino di Davilk e come sarà presentata la nuova applicazione che sarà certamente migliore. Altra attesa sarà poi quella per il release del sistema operativo dal robottino verde sorridente.