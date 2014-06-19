Caricamento...

Nei nuovi Tablet Samsung saranno inseriti i Socket Intel?

19/06/2014

[caption id="attachment_7512" align="alignnone" width="300"]Socket Intel Socket Intel[/caption] Stando a quanto riportano alcuni rumors, la Samsung potrebbe riutilizzare Socket Intel nei prossimi Tablet. Tutto questo è stato dedotto da un giornale sud coreano dove è stato scritto che entro la fine dell’ano in corso, potrebbe essere rilasciato un nuovo modello di Tablet Android. Quest’ultimo potrebbe avere un Intel Atom Z3500 Moorefield con un processore da 64 bit Quad – Core con un clock di 2.3 GHz. Secondo la Samsung però per evitare dei surriscaldamenti darà necessario utilizzare come Socket gli SnapDragon o gli Exynos, processori prodotti dalla casa stessa. L’Intel però sempre secondo il giornale della Sud Corea, avrebbe proposto un ottimo prezzo alla società che si aggira intorno ai 7 dollari l’uno al posto di 20. Sicuramente il prezzo è vantaggioso poiché la Samsung potrà montare dei processori potenti che sono comunque famosi e pubblicizzare contemporaneamente la società, ma dovrà salutare le idee precedenti. Entrambe le aziende però avranno dei vantaggi quindi il tutto è ancora da valutare, anche perché si parla solo di rumors e fino a quando non ci saranno certezze resterà tutto incerto. Intanto tutti gli appassionati sperano che nei nuovi Tabler Samsung possano essere installati i conosciutissimi e vecchi amici Socket Intel, quindi non resta che attendere l’ufficialità.

