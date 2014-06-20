Google Play Store, il punto forte del sistema Android

[caption id="attachment_7126" align="alignnone" width="300"] Google Play Store[/caption] Google ha compiuto un altro passo in avanti per le applicazioni Android nel Google Play Store, in quanto il negozio è stato acquistato da Google ed è sicuramente diverso da quelli che provengono da altre case produttrici. Il ciclo di aggiornamento per i telefoni Android è sempre stato una continua competizione rispetto a iOS, e proprio per questo Google ha lavorato duramente nel corso dell'ultimo anno per spostare molte delle caratteristiche importanti per inserirle nel pacchetto delle app. Per rendere Android un sistema operativo competitivo sul mercato, una delle tante cose che Google probabilmente avrebbe dovuto fare fin dall'inizio è quella di aver dovuto rendere tutte le applicazioni disponibili per l'installazione attraverso il proprio app store. Google ha lavorato duramente per questo ed ora è diventato uno dei più importanti colossi della tecnologia grazie soprattutto al sistema operativo e al suo Google Play Store. Google app Email, è una nuova app che non è collegata al loro servizio Gmail, ed è ora disponibile gratuitamente per tutti. Google Email app rappresenta uno sforzo continuo per portare queste applicazioni a disposizione di tutti. Si tratta di una missione importante per Google, quella continuare a fare una grande differenza in futuro per i suoi utenti più fedeli.