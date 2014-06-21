Il Nexus non sarà prodotto dalla LG, fine della gamma?

[caption id="attachment_7529" align="alignnone" width="300"] Nexus[/caption] LG ha negato ufficialmente che la produzione del prossimo Nexus sarà effettuata dall’azienda, poiché Google non l’avrebbe contattata nell’ultimo periodo, anche se si pensa che la linea di dispositivi sia arrivata alla fine. Si è parlato tanto di questo nuovo dispositivo che potrebbe essere immesso sul mercato, ma ad oggi invece arrivano molte notizie negative in merito, e il direttore della divisione comunicazioni della LG ha dichiarato che entro il 2014 Google avrebbe già dovuto contattare la società ma in realtà tutto questo non è avvenuto. Quindi i dubbi riguardo ai NExus sono molteplici ma nessuno sta cosa stia succedendo e tantomeno sanno cosa accadrà a breve. Si pensa addirittura che possa essere effettuata una sostituzione con Android Silver durante la prima metà del 2015, oppure si sarà deciso di rimandare la produzione del nuovo dispositivo e dunque non ci sono ancora stati contatti con la società LG. Altri rumors invece dichiaravano che la produzione potrebbe esser stata affidata ad HTC, all’ASUS o addirittura alla Samsung ed altri brand ma non ci sono assolutamente certezze a riguardo. Dunque non resta che attendere delle notizie ufficiali per poter trarne delle conclusioni, nella speranza che non si dica addio ad uno dei dispositivi più utilizzati nel mondo della tecnologia.