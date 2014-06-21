Nokia Z Launcher rivoluzionerà il sistema operativo Android

[caption id="attachment_7532" align="alignnone" width="300"] Nokia Z Launcher[/caption] Nokia Z Launcher è una nuova piattaforma che rivoluzionerà completamente la homescreen del sistema operativo Android. La società ha mostrato più volte interesse per il sistema operativo dal robottino sorridente verde e questo lo testimonia anche la produzione della serie di Smartphone X, ma ad oggi si parla di un nuovo progetto che la società finlandese ha proposto per rivoluzionare il sistema operativo di Google. Questa applicazione andrà a modificare la vecchia homescreen della piattaforma Android grazie alla funzione Scribble che permette di trovare rapidamente le altre applicazioni presenti sul dispositivo e tantissimo altro ancora. Oltre alla classica barra nella parte inferiore dello schermo, sarà visualizzata la data e l’ora nell’angolo superiore di sinistra dove sarà anche possibile trovare il prossimo appuntamento fissato sul calendario. La maggior parte del display invece sarà occupato da applicazioni e siti web e questo è molto importante soprattutto per facilitare la ricerca degli utenti. Nokia Z Launcher dunque è sicuramente un’innovazione nel mondo della tecnologia e soprattutto per la società Google, che probabilmente accoglierà a braccia aperte il progetto della società finlandese. Non resta altro che attendere l’ufficialità e i primi aggiornamenti disponibili per poter subito provare la nuova piattaforma e dare poi delle opinioni in base alla propria esperienza.