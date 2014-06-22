Scoperta una falla di sicurezza Android nel Google Play Store
Uno dei più bravi professori della Columbia University insieme al suo dottorando ha scoperto che ci potrebbe essere una grave falla di sicurezza Android, proprio nel sistema operativo di Google, in quanto il fulcro del problema è proprio nel Play Store e nel modo in cui vengono create le applicazioni dagli sviluppatori. Questo problema inoltre riguarda tutti i sistemi operativi che possiedono il Google Play Store, indipendentemente dalle versioni. Tutto questo è stato scoperto grazie a un tool chiamato Play Drone che ha usato varie tecniche per superare i controlli di Google e delle altre applicazioni, per poi ricevere il codice sorgente e scaricare tutto il catalogo delle applicazioni presenti sullo store. Questo però è un problema grave perchè questa falla di sicurezza Android mette a repentaglio la privacy degli utenti, dunque qualsiasi malintenzionato potrebbe entrare all'interno del sistema dei server per rubare le chiavi di registro. Queste le parole rilasciate a riguardo: "La crescita dell’architettura Web 2.0 ha visto una proliferazione di API per i servizi cloud. E questa crescita può essere senza dubbio positiva ma in alcuni ambiti può arrecare problemi soprattutto per la sicurezza di chi svolge attività abituali sul web". Quindi bisogna sempre fare molta attenzione nel condividere i propri dati sul web.
