World Cup, il nuovo esperimento di Google Chrome

L'ultimo esperimento di Google Chrome è stato fatto per inserirlo nella lista dei giochi per la mania della Wold Cup, in vista dei mondiali di calcio, mostrando soprattutto la potenza del browser Chrome. Gli esperimenti di Google Chrome sono rapidamente diventati una di quelle cose che causano la maggior parte di curiosità nel mondo del geek e per questo ultimo gioco è la stessa stessa cosa. I tre giochi dimostrano come avviene la sincronizzazione Chrome, con interfacce hardware HTML5 e risposta al touch con palloni da calcio e tanto altro, il tutto mentre c'è la possibilità di visionare la Coppa del Mondo. Ognuno dei giochi è incredibilmente semplice. Si sceglie una bandiera per giocare sotto, bisogna seguire le semplici regole, e condividere il punteggio una volta che si finisce di giocare. Il gioco richiede un account Google per accedere, ma così facendo rende facile sincronizzazione con un computer col link breve che viene generato nelle app. La sincronizzazione funziona altrettanto bene come abbiamo visto in altri esperimenti, ma purtroppo Chromecast sincronizzazione non è incluso in questa versione. Dunque se si vuole ammazzare il tempo giocando con un nuovo esperimento non resta che scaricare l'app che consentirà divertimento per tutti coloro che amano i mondiali di calcio e non solo.