Microsoft e Google insieme per una sorta di iDevice

Regole di Google Le forze dell'ordine e le legislature statali sono state in grado di far pressione sui produttori di telefoni e tablet per chiedere un kill switch. Questi ultimi sono aumentati solo da quando Apple ha introdotto l'attivazione di blocco in iOS 7 . Ora le forze dell'ordine statunitensi sono pronti per annunciare un accordo con Google e Microsoft per aggiungere una funzionalità simile ai loro dispositivi mobili. I nuovi dati che verranno affiancati al piano dimostrano che l'attivazione di blocco di Apple ha portato a una diminuzione dei furti iDevice. A New York, il furto di iPhone è sceso del 19 per cento nei primi cinque mesi del 2014, mentre le rapine in generale sono calate del 10%. Allo stesso tempo, il furto di telefoni Samsung è aumentato di oltre il 40%. Probabilmente ci sono una varietà di fattori, ma la mancanza di un interruttore di spegnimento su dispositivi Android è probabilmente uno dei fattori principali. Dunque Android dovrà al più presto creare un sistema di sicurezza con la Microsoft tipo iDevice per cercare di ridurre le percentuali di furti dei dispositivi da loro prodotti. Dunque non resta che attendere la conferma delle società per avere maggiore sicurezza sui propri smartphone e Tablet.