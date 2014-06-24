Aviate rinnovato e disponibile per dispositivi Android

[caption id="attachment_7566" align="alignnone" width="300"] Aviate[/caption] Yahoo ha rinnovato Aviate, il launcher per Android che riesce a mostrare le informazioni utili a seconda dell’orario e alle abitudini dell’utente. Questa applicazione è stata acquistata da Yahoo ed è stata testata per alcuni mesi fino ad arrivare a esser pronta per il debutto sul mercato delle applicazioni, su Google Play Store ovviamente. Questa applicazione è compatibile con Android ma solo a partire dalle versioni 4.0, è molto simile al Nokia Z launcher e mostra tutte le app e le informazioni disponibili all’utente in base all’ora e le abitudini dell’utente che possiede lo smartphone. Inoltre c’è la possibilità di organizzare il tutto automaticamente, prevedendo anche il tempo e i vari appuntamenti, oppure il traffico che ci sarà per il giorno successivo. Importanti sono anche le guide stradali e i suggerimenti per i ristoranti più vicini oppure le attività ricreative presenti sul territorio, ma c’è molto altro ancora da scoprire con Aviate, il launcher che finalmente riuscirà ad organizzare e a gestire tutti gli smartphone dei proprietari che amano il sistema operativo Android. Per averlo sul dispositivo non resta altro che andare nel Google Play Store e scaricare l’app direttamente sul dispositivo per poi iniziare ad utilizzarla e a personalizzarla a proprio piacimento.