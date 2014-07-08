E' disponibile l'LG Gpad 10.1, il nuovo dispositivo Android

[caption id="attachment_7639" align="alignleft" width="150"] LG G Pad[/caption] L’LG Gpad 10.1 è il nuovo tablet della gamma Android ed è pronto al debutto internazionale. Attualmente è già disponibile negli Stati Uniti, ma a breve sarà possibile trovarlo anche in Europa e in tutto il resto del mondo. Si partirà l’11 luglio dalla Corea del Sud per poi arrivare in tutto il mondo. Questo è quanto dichiarato dalla società: “I consumatori utilizzano i tablet in modo differente rispetto agli smartphone e proprio per questa ragione noi abbiamo voluto sottolineare l’importante ruolo del nuovo dispositivo. I Tablet infatti sono sempre più utilizzati e rappresentano il motivo della nascita di questo nuovo gioiello, che rappresenta ormai un compagno di avventure per tutti gli utenti”. L’LG Gpad 10.1 è un dispositivo più grande rispetto agli altri precedenti e ogni modello ha una risoluzione del display di 1280 x 800 pixel, con processore Quad Core 1,2 GHz e fotocamera posteriore da 5 megapixel e frontale da 1,3. Questo dispositivo rappresenta il top delle ultime tre soluzioni immesse sul mercato, dunque ci si aspetta un boom di acquisti, inoltre è dotato anche di 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile con Micro SD, dotato anche di sistema operativo Android 4.4.2 KitKat.