Samsung Gear Live presenta i suoi primi difetti

[caption id="attachment_7405" align="alignleft" width="150"] Samsung Gear[/caption] Sono molti gli utenti che al Google I/ O hanno ottenuto un Samsung Gear Live, ma altrettanti sono quelli che hanno rilevato un difetto del dispositivo nel meccanismo di ricarica. Infatti quest’ultimo si è rotto molto velocemente e quindi a Google+ stanno arrivando molte lamentele a riguardo, poiché questo piccolo difetto sta compromettendo l’utilizzo di questo fantastico dispositivo. Quest’ultimo è uno dei primi smartwatch che sono basati su piattaforma Android Wear e sono anche senza tasto home in quanto è tutto possibile da utilizzare grazie al touch. Non c’è la fotocamera su questo dispositivo, ma comunque il meccanismo di ricarica dispone di una piccola porta USB al lato del dispositivo e accanto al tasto On e Off. Questo piccolo slot è risultato danneggiato e quindi è impossibile ricaricare il proprio Samsung Gear Live. La causa di tutto questo ancora non si conosce, ma sicuramente la società è al lavoro per risolvere la questione e soprattutto si sta cercando di rilevare il problema prima di inviarne grosse quantità sul mercato. La Samsung però non ha ancora fornito un commento ufficiale e quindi non resta altro che attendere qualche comunicato per comprendere la situazione. Intanto però questo dispositivo nonostante questa pecca è dotato di molte funzionalità ed è già in vendita con LG G Watch, quindi dotati di sistema notifiche smart.