Gear VR è il progetto della Samsung presentato all'IFA

La Samsung stupisce tutti con il visore della realtà virtuale all'IFA 2014, infatti online è stata trovata un'immagine di quest'ultimo che è stato chiamato Gear VR. Sarà presentato molto probabilmente a settembre, con un concept simile a Cardboard, inoltre sarà anche presentato il nuovo Galaxy Note e anche la nuova gamma Gear basata su Tizen. Questo dispositivo sarà una rivoluzione e la Samsung sta collaborando con la Oculus Rifr per proporre un progetto importante dove il dispositivo dipenderà da uno smartphone della serie Galaxy e questo significa che all'interno non ci saranno ne sensori di movimento e ne display. Sarà quindi solo ed esclusivo slot per il telefono e per usufruire dei contenuti e delle nuove funzionalità. Il visore della realtà virtuale Gear VR disporrà anche di un particolare pulsante al lato e di elementi che consentiranno di utilizzare la fotocamera posteriore che è integrata all'interno del Galaxy. L'effetto della realtà virtuale sarà ottenuta grazie al monitoraggio della testa dell'utente, quindi questi ultimi avranno senza dubbio delle esperienze eccellenti, coinvolgenti e soprattutto impeccabili. Non resta altro quindi che scoprire questo nuovo dispositivo che la Samsung presenterà, per conoscere altre funzionalità interessanti, oppure si spera che fino alla data della presentazione, possano trapelare indiscrezioni interessanti sull'argomento.