Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

LG KizON, il nuovo dispositivo per i genitori e i propri figli

Redazione Avatar

di Redazione

09/07/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7653" align="alignleft" width="300"]LG KizON LG KizON[/caption] LG KizON è un nuovo bracciale che è stato creato per il controllo dei genitori sui figli più piccoli. Questo dispositivo permette di venire a conoscenza del luogo in cui si trova il figlio e di telefonargli velocemente. Tutto questo per avere maggiore sicurezza per i propri figli e per permettere ai genitori più apprensivi di conoscere tutto ciò che riguarda i loro ragazzi. Questo bracciale è impermeabile e resistente alle macchie ed è stato creato in diverse colorazioni, proprio per attirare anche il giovane pubblico. Un esempio di cover è quella di Hello Kitty che sicuramente attrarrà le ragazzine, questo LG KizON però non è uno smartwatch e questo bisogna precisarlo, infatti quest’ultimo è un semplice localizzatore GPS con funzioni telefoniche. Grazie a questa funzione quindi i genitori possono conoscere la posizione attuale e precisa dei propri ragazzi e la chiamata diretta consente di entrare subito in contatto con la persona ricercata. Il numero ovviamente va pre – configurato e permette anche a chi indossa il bracciale di telefonare velocemente la famiglia. Dunque sicuramente questo nuovo oggetto fa discutere soprattutto per la privacy, ma è senza dubbio un qualcosa di importante per i genitori che hanno la responsabilità sui propri figli e che devono di continuo tener sotto controllo. Dunque per i più interessati non resta che effettuare l’acquisto e iniziare a conoscere i luoghi più visitati dai propri figli.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gear VR è il progetto della Samsung presentato all'IFA

Articolo Successivo

Samsung chiude trimestre con risultati sotto le aspettative

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019