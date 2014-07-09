LG KizON, il nuovo dispositivo per i genitori e i propri figli

[caption id="attachment_7653" align="alignleft" width="300"] LG KizON[/caption] LG KizON è un nuovo bracciale che è stato creato per il controllo dei genitori sui figli più piccoli. Questo dispositivo permette di venire a conoscenza del luogo in cui si trova il figlio e di telefonargli velocemente. Tutto questo per avere maggiore sicurezza per i propri figli e per permettere ai genitori più apprensivi di conoscere tutto ciò che riguarda i loro ragazzi. Questo bracciale è impermeabile e resistente alle macchie ed è stato creato in diverse colorazioni, proprio per attirare anche il giovane pubblico. Un esempio di cover è quella di Hello Kitty che sicuramente attrarrà le ragazzine, questo LG KizON però non è uno smartwatch e questo bisogna precisarlo, infatti quest’ultimo è un semplice localizzatore GPS con funzioni telefoniche. Grazie a questa funzione quindi i genitori possono conoscere la posizione attuale e precisa dei propri ragazzi e la chiamata diretta consente di entrare subito in contatto con la persona ricercata. Il numero ovviamente va pre – configurato e permette anche a chi indossa il bracciale di telefonare velocemente la famiglia. Dunque sicuramente questo nuovo oggetto fa discutere soprattutto per la privacy, ma è senza dubbio un qualcosa di importante per i genitori che hanno la responsabilità sui propri figli e che devono di continuo tener sotto controllo. Dunque per i più interessati non resta che effettuare l’acquisto e iniziare a conoscere i luoghi più visitati dai propri figli.