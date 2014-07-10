Google Maps si aggiorna e introduce nuove funzionalità

[caption id="attachment_7669" align="alignleft" width="300"] Google Maps[/caption] Google Maps riesce a misurare le distanze in linea d’aria, infatti bastano pochissimi click per poi poter trovare nuovi punti. Questa nuova funzionalità è stata introdotta dal gruppo Mountain View, che ha permesso di sfruttare al meglio le API della piattaforma per renderlo sempre più completo e versatile. L’annuncio è stato dato tramite le pagine ufficiali presenti sui social network, grazie ad un breve post che ha spiegato la situazione. Il rollout delle funzionalità ha già preso il via ma ovviamente per arrivare a tutti ci vuole un po’ di tempo, proprio come avviene di consueto, ed inoltre c’è da dire che non c’è nessuna novità sulle applicazioni mobile di Google Maps. Con questo nuovo aggiornamento è possibile poter avere nuovi passaggi, come ad esempio aprire l’applicazione ed effettuare un click con il tasto destro sul primo punto, oppure selezionare la voce “Misura distanza”. È possibile anche fare click in qualunque altro punto della mappa per visualizzare la linea d’aria oppure sotto altra opzione è possibile selezionare e trascinare uno dei punti inseriti per spostarlo o eliminarlo. Quindi per chi ama viaggiare grazie alle funzioni offerte da Google non resta che attendere l’arrivo del rollout per poi utilizzare queste piccole nuove funzioni.