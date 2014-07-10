Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Il reset Android non elimina definitivamente i file

Redazione Avatar

di Redazione

10/07/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Denuncia contro AndroidIl reset Android è sempre stato un problema in quanto molti temevano di dover dire addio ai propri dati, ma in realtà non è cosi, in quanto non viene assolutamente cancellato nulla. Il problema sorge perché i dati sono inaccessibili dopo il reset, ma non cancellabili, quindi sarà necessario sovrascriver ei file o attivare la crittografia. Tutto questo è stato scoperto su Ebay, dove sono venduti oltre 80 mila smartphone, 20 dei quali presi da Avast. I tecnici della società di Praga hanno scoperto che è stato possibile recuperare tantissime foto personali e non presenti sui dispositivi, inoltre sono stati trovati anche contatti, indirizzi, messaggi ed email, quindi tutte informazioni che hanno reso possibile la ricostruzione della vita virtuale del dispositivo ma anche dei proprietari. Eliminare quindi i dati con un reset Android non è sufficiente in quanto verranno azzerate solo le strutture dei file system, l’unica soluzione possibile è quella di sovrascrivere i file vecchi utilizzando anche altre app esterne, crittografando così i dati grazie alle applicazioni disponibili sul Google Store. Quindi grazie alla crittografia Android oppure all’utilizzo di queste applicazioni esterne, sarà possibile finalmente eliminare in modo definitivo tutti i dati che si vogliono rendere invisibili agli occhi di altri utenti oppure che si vogliono eliminare totalmente dal dispositivo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Maps si aggiorna e introduce nuove funzionalità

Articolo Successivo

Galaxy S5 Mini, ricca gamma di accessori pronta al lancio

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019