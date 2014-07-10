Il reset Android non elimina definitivamente i file
Il reset Android è sempre stato un problema in quanto molti temevano di dover dire addio ai propri dati, ma in realtà non è cosi, in quanto non viene assolutamente cancellato nulla. Il problema sorge perché i dati sono inaccessibili dopo il reset, ma non cancellabili, quindi sarà necessario sovrascriver ei file o attivare la crittografia. Tutto questo è stato scoperto su Ebay, dove sono venduti oltre 80 mila smartphone, 20 dei quali presi da Avast. I tecnici della società di Praga hanno scoperto che è stato possibile recuperare tantissime foto personali e non presenti sui dispositivi, inoltre sono stati trovati anche contatti, indirizzi, messaggi ed email, quindi tutte informazioni che hanno reso possibile la ricostruzione della vita virtuale del dispositivo ma anche dei proprietari. Eliminare quindi i dati con un reset Android non è sufficiente in quanto verranno azzerate solo le strutture dei file system, l’unica soluzione possibile è quella di sovrascrivere i file vecchi utilizzando anche altre app esterne, crittografando così i dati grazie alle applicazioni disponibili sul Google Store. Quindi grazie alla crittografia Android oppure all’utilizzo di queste applicazioni esterne, sarà possibile finalmente eliminare in modo definitivo tutti i dati che si vogliono rendere invisibili agli occhi di altri utenti oppure che si vogliono eliminare totalmente dal dispositivo.
