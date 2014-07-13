Con Vevo i video musicali sono a portata di touch

[caption id="attachment_7702" align="alignleft" width="300"] Vevo[/caption] Ultimamente una delle app più importanti per i dispositivi mobili è Vevo, che offre la possibilità di collezionare video musicali di alta qualità, ma non solo, in quanto c'è anche la possibilità di restare sempre aggiornati sulle ultime novità. E' possibile inoltre grazie a questa applicazione guardare in streaming i più grandi concerti di moltissimi cantanti, scegliendo così il proprio preferito e quindi di apprezzare anche live un grande concerto al quale non vi si è potuti recare. C'è poi anche la possibilità di creare una playlist con tutti i video preferiti di ogni genere musicale, tra cui rock,pop, R&B, hip hop, dance, house e tanto altro. In questo caso Vevo darà anche i consigli all'utente in base alle sue preferenze musicali. L'app potrà dare quindi una scelta infinita di brani e di video che potrebbero piacere tantissimo agli amanti della musica. Questa applicazione funziona tramite connessione dati, e per avere maggiore qualità si consiglia sempre di utilizzare una rete Wi - Fi, ovviamente quando è possibile. Bisogna però sottolineare che a causa della natura di alcune licenze, alcune funzioni e alcuni video non possono essere presenti nel territorio in cui certi utenti possono trovarsi, e quindi l'app non ha nessuna responsabilità in merito.