Pubblicato un video su Android Wear e la Smart Home

[caption id="attachment_7711" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Un nuovo video mostra come è possibile sfruttare al meglio le utilità di Android Wear per interagire con la propria casa grazie alla smart home. I dispositivi smartwatch infatti possono essere usati anche per consultare le diverse notifiche che provengono da altri smartphone o tablet, grazie ad un semplice sguardo sul polso per controllare la riproduzione dei contenuti audio e dei video presenti su dispositivi e non solo. L’autore del video in questione è un proprietario di uno smartwatch, precisamente un LG G Watch, e mostra come si può ad esempio accendere o spegnere una lampada affidandosi al comando vocale presente su questo dispositivo, inoltre grazie al supporto garantito dall’orologio sarà anche possibile essere aiutati dall’assistente virtuale Google Now. Un altro esempio di utilità della Smart Home di Android Wear è senza dubbio l’accensione del riscaldamento oppure l’attivazione della sicurezza grazie a dei sensori presenti su ogni porta o finestra. Questo consente di venire a conoscenza di quante volte viene aperta o chiusa una di queste in modo tale da poter controllare se qualcuno a nostra insaputa si trova in casa. Per fare questo però si ha bisogno di Tasjer che è in vendita negli store a 2,99 euro. E non è da escludere che Google possa offrire altri supporti in futuro.