Ryanair si aggiorna e regala nuove funzionalità

Ryanair è una delle compagnie più famose nel mondo dei voli, e proprio per questo ha rilasciato una nuova versione della sua App per Android ed iOS. Quest'ultima permette di prenotare un volo e di scaricarne la carta di imbarco a livello tecnologico. L'applicazione è stata pubblicata sugli store dei diversi sistemi operativi, ovvero Google Play Store e Apple Store, dove sono disponibili le versioni in tre lingue, ovvero Italiano, Spagnolo ed Inglese. Successivamente per saranno introdotte altre lingue di supporto per rendere l'app sempre più all'avanguardia a livello mondiale. La nuova versione di Ryanair dunque offre tutte le funzionalità per organizzare un volo con la compagnia ed inoltre si potrà accedere ad un proprio profilo, dove l'utente potrà cercare le rotte della compagnia ed effettuare le prenotazioni, scegliere il bagaglio, noleggiare e prenotare hotel, oppure addirittura acquistare servizi opzionali come le assicurazioni. Effettuare il Check in e scaricare la carta d'imbarco mobile sarà semplicissimo e a portata di touch grazie ad un'interfaccia che permette l'utilizzo semplice e veloce dell'app. La società è una delle low cost internazionali più famose al mondo con oltre 1600 voli giornalieri da 69 basi e che collegano 186 destinazioni in 30 paesi, insomma un vero spettacolo per i viaggiatori.