Sviluppata un antifurto per la sicurezza dell'iPhone 6
di Redazione
17/07/2014
È stata finalmente sviluppata un’analisi antifurto per il sistema operativo iOS, dove la Apple ha brevettato un sistema di riconoscimento comportamentale dell’utente. E grazie a quest’ultimo è possibile bloccare un iDevice se sottratto da un ladro. Quindi i futuri dispositivi della mela morsicata, saranno in grado di riconoscere le abitudini comportamentali degli utenti e tutto questo per evitare i furti e le sottrazioni di dati personali dell’utente. Questo è stato presentato dalla stessa società californiana che ha brevettato appunto il sistema antifurto. Si chiama Generating notifications based on user behavior ed è in grado di generare notifiche sul comportamento dell’utente e in più se le abitudini di uso non corrispondono a quelle apprese dal sistema, l’iDevice viene bloccato automaticamente e una notifica viene spedita al proprietario del dispositivo. Ovviamente non si parla di un progetto superficiale in quanto ogni utente potrebbe cambiare piano piano le abitudini e proprio per questo non bisogna temere questa protezione, anzi si è visto soprattutto il profilo della privacy ed è stato deciso che certi comportamenti non possono essere nemmeno comunicati alla stessa Apple nel rispetto della privacy dell’utente che ne utilizza il dispositivo. Quindi non resta altro che attendere questo aggiornamento e avere sicurezza sul proprio Apple iPhone o iPad.
