Visa Checkout il nuovo servizio di pagamento online

Visa Checkout è il nuovo servizio proposto dalla Visa online e sicuramente grazie a quest'ultimo si creerà una sfida netta con PayPal, da sempre metodo preferito dagli utenti per i pagamenti e gli spostamenti online. Tutto questo è stato creato per permettere ad ogni utente che volesse utilizzare la nuova app, di effettuare acquisti online. Per iscriversi a Visa Checkout basta semplicemente utilizzare una qualsiasi carta di credito o di debito Visa o di qualsiasi altro brand e il servizio sarà disponibile tramite PC, dispositivi mobili o all'interno dell'applicazione tramite smartphone e quant'altro. Visa ha inoltre rilasciato anche un SDK per iOS e Android che però sarà disponibile solo in Australia, Canada e America. Dunque per tutti coloro che amano l'e – commerce è arrivato un nuovo metodo e una nuova app da utilizzare per effettuare i propri pagamenti per gli acquisti online. La cosa più importante è che la Visa da anni è nel campo dell'economia e quindi si parla di un'enorme garanzia per tutti quelli che hanno intenzione di sfruttare il nuovo servizio offerto dalla compagnia. Per sapere di più non resta altro quindi che attendere le altre notizie ufficiali per poi partire con gli acquisti e i pagamenti.