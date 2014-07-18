Caricamento...

Il Samsung Galaxy Note 4 avrà un sensore per i raggi UV

18/07/2014

[caption id="attachment_7469" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption] Il Samsung Galaxy Note 4 è un dispositivo attesissimo e dovrebbe essere il primo telefono a integrare un sensore di raggi ultravioletti che aiuterà a proteggersi dal sole. Infatti il dispositivo, nel momento in cui la pelle dell’utente potrebbe essere esposta a rischi a causa del troppo sole, segnalerà di proteggerla con una crema, oppure consiglierà di posizionarsi all’ombra. Tutto questo avverrà con un collegamento a S Health ma bisogna sottolineare che la lettura dei raggi solari non avverrà automaticamente, ma infatti si dovrà tenere il Samsung Galaxy Note 4 in un angolo di oltre 60 gradi verso il sole con la parte posteriore del sensore rivolta verso il sole. Non è ancora chiaro però dove l’azienda sudcoreana vuole posizionare quest’ultimo ma dovrebbe essere abbinato al cardiofrequenzimetro già presente nel Samsung Galaxy S5. Con questa mossa dunque la Samsung vuole continuare a dare la prova del suo duro lavoro per i clienti, ma soprattutto vuole dare il massimo per la salute dei propri utenti, grazie a queste applicazioni e piccoli suggerimenti che serviranno sicuramente per chi ama tenersi in forma o lontano dal pericolo. Per sapere di più quindi non resta che attendere l’ufficialità e la presentazione del nuovo dispositivo.

Whatsapp

Mozilla Firefox OS si aggiorna con nuove funzioni

Visa Checkout il nuovo servizio di pagamento online

