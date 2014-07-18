Mozilla Firefox OS si aggiorna con nuove funzioni

[caption id="attachment_7757" align="alignleft" width="300"] Mozilla Firefox OS[/caption] Mozilla Firefox OS annuncia dei piani di espansione per il sistema operativo mobile, inoltre verrà anche aggiornato nei prossimi mesi con nuove funzionalità. L’ultima versione risale al mese fi giugno ma ad oggi è disponibile su sette terminali offerti da cinque operatori telefonici in 15 paesi. Gli investimenti sono stati fatti in modo strategico, in quanto si è voluto puntare sugli smartphone di fascia media e alta e anche di un tablet. A fine maggio infatti sono iniziate le vendite di Firefox OS Flam, un device che è stato prodotto da Thundersoft con un display da 4,5 pollici, 1 GB di RAM e un processore da 1,2 GHz per poi presentarlo a settembre 2015. Mozilla inoltre continuerà a sviluppare il suo sistema operativo inserendo all’interno delle nuove funzionalità, ma soprattutto il supporto NFC e LTE. La connettività Bluetooth sarà migliorata anche per la condivisione dei contenuti e saranno previsti anche il Firefox Accounts, Firefox Sync e Firefox Market Place. Dunque sono tante le novità che la società vuole introdurre nei dispositivi e nei sistemi operativi firmati Mozilla Firefox OS, e per iniziare a godere delle funzionalità e quant’altro non resta che attendere la presentazione oppure altre notizie che giungeranno in futuro prima della presentazione ufficiale.