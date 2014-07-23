[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"] Google Play Store[/caption] Il Google Play Store si aggiorna alla versione 4.9.13 su Android con Material Design, tutto questo per la linea che entrerà presto in circolazione, la “L release”. Google infatti ha rinnovato questa applicazione, ovvero il negozio che consente ad ogni utente di acquistare app per il proprio smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo che possegga Android come sistema operativo. Tutto questo è stato possibile grazie all’introduzione di parecchie novità nella nuova versione, e una delle più importanti riguarda senza dubbio il restyling dell’interfaccia per le schede delle applicazioni e dei contenuti multimediali, partendo sempre dalla base della “L release” che è stata presentata il mese scorso all’evento I/O 2014. Il rollout ovviamente è già partito e come tutte le volte, per arrivare a tutti ci metterà un po’ di tempo quindi non resta altro che portare un po’ di pazienza per poi godersi la nuova versione del Google Play Store. Tutto questo è stato creato proprio per rendere la nuova versione del sistema operativo più aggiornata e all’avanguardia, proprio per accontentare gli utenti più esigenti e al passo con la tecnologia. Dunque non resta che attendere la possibilità di scaricare la nuova versione dello Store per poi iniziare a godere dei benefici sul proprio dispositivo.